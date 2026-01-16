Наша идентичность позволяет вносить значительный вклад, несмотря на численность - представитель сикхов

БАКУ/Trend/ - Наша идентичность позволяет вносить значительный вклад, несмотря на численность.

Как сообщает Trend, об этом заявил представитель общины сикхов Джас Сингх на международной конференции «Расизм и насилие в отношении сикхов и других национальных меньшинств в Индии: существующие реалии» в Баку.

"Мы верим в Вахигуру, молимся и медитируем. В то же время у нас есть сила защищать наши права любыми средствами, когда возникает необходимость", - сказал он.

Он отметил, что эта концепция на протяжении веков стала неотъемлемой частью духовной идентичности сикхов и проявлялась во всех борьбах за независимость.

"Мы не будем склонять голову и не поддадимся никакому жестокому режиму. В Индии сикхи исторически составляли меньшинство. По моим оценкам, их численность никогда не превышала 2 процента населения страны. Сегодня население Индии составляет примерно 1,4 миллиарда человек, а число сикхов, проживающих в Пенджабе, - чуть более 30 миллионов. Тем не менее, наша видимая идентичность и, что еще важнее, наши непоколебимые принципы позволяют нам вносить значительный и несоразмерно большой вклад по сравнению с нашей численностью", - подчеркнул Джас Сингх.