Товарооборот Ирана с Китаем сильно сократился

БАКУ/ Trend/ - Объем товарооборота между Китаем и Ираном в 2025 году сократился на 25,6% по сравнению с прошлым годом и составил 9,96 млрд долларов.

Как сообщает Trend, об этом проинформировало Главное таможенное управление Китая.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте ведомства, за отчетный период экспорт китайских товаров в Иран достиг 6,93 млрд долларов, что на 22,6% меньше уровня 2024 года. В то же время импорт продукции из Ирана снизился на 31,7% и составил 3,03 млрд долларов. Положительное сальдо торгового баланса Китая достигло 3,9 млрд долларов, уменьшившись на 11,7%.

Отмечается, что Китай поставляет в Иран золото, текстильную продукцию, автокомплектующие и широкий ассортимент технического оборудования, тогда как из Ирана импортируются полиэтилен, железная и медная руда, другие металлы, а также химическая продукция.