ВБ провел тренинги в связи с внедрением нового бюджетного механизма в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В рамках сотрудничества между министерством финансов Азербайджана и Всемирным банком состоялся очередной этап тренингов по специальной учебной программе, направленной на наращивание потенциала в сфере внедрения программно- и результатоориентированного бюджетного механизма.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство, тренинги, организованные в групповом формате с 12 по 16 января, объединили более 150 представителей 49 государственных органов, задействованных в реформах по переходу на новый бюджетный механизм и осуществляющих деятельность в секторах «Образование», «Социальная защита и социальное обеспечение», «Сельское хозяйство» и «Охрана окружающей среды».

Обучение было организовано в рамках проекта Всемирного банка «Укрепление потенциала по Среднесрочной рамке расходов в Азербайджане». Его целью является повышение потенциала организаций, работающих в соответствующих секторах, в подготовке отчетов об исполнении для проведения мониторинга, а также отчетов о состоянии реализации и достижении стратегических целей по секторам.

В ходе тренингов эксперты Всемирного банка провели практические занятия и интерактивные сессии по вопросам мониторинга посредством анализа показателей исполнения, в том числе результатов, полученных в ходе реализации мероприятий.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!