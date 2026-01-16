Между многими городами растёт разрыв в уровне мобильности и транспортной доступности - BCG

БАКУ /Trend/ - Исследование глобальной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) выявило существенные различия в уровне городской мобильности даже среди городов сопоставимого масштаба, сообщает Trend со ссылкой на компанию.

Отмечается, что города с высокой зависимостью от автомобилей отстают.

"В городах с населением свыше 3 миллионов человек - наиболее зависимых от личного транспорта - выбросы CO₂ за 10-минутную поездку в два с лишним раза выше, чем в мегаполисах с развитым общественным транспортом. При этом жители таких городов тратят на дорогу в среднем на 40 часов в год больше. Анализ BCG выявил сильную корреляцию между меньшей зависимостью от автомобиля и более высокими показателями результатов мер, связанных с мобильностью", - сообщает компания.

Согласно отчету, развивающиеся городские объекты сталкиваются с сокращением доступности транспорта и надвигающимся дефицитом пропускной способности. Без дополнительных инвестиций доступ к общественному транспорту в таких городах может сократиться на 15 процентных пунктов к 2040 году.

Подчеркивается, что одновременно, на фоне роста численности населения, пропускная способность рельсового транспорта в расчёте на одного жителя может снизиться на 25–30%.

"Традиционные города среднего масштаба отстают в активной мобильности. В них на 43% ниже уровень использования велосипедов, на 36% меньше протяжённость велодорожек и на 55% меньше транспортных средств совместного пользования (например, каршеринг) на 1 000 жителей по сравнению с инновационными центрами" , - говорится в отчете.