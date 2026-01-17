Стратегический поворот Европы к диверсификации: азербайджанский газ уже в Австрии и Германии

БАКУ/Trend/ - С января 2026 года Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR начала поставки азербайджанского природного газа в Австрию и Германию через Италию, что знаменует собой важную веху в эволюции европейского газового рынка. Эти поставки не просто расширяют географию присутствия азербайджанского газа на континенте, увеличивая число стран‑покупателей до шестнадцати, но и становятся частью более широкой стратегии диверсификации источников и маршрутов энергоресурсов. На фоне решений Европейского союза о полном отказе от импорта российского газа к концу 2027 года новые направления поставок играют ключевую роль в укреплении энергетической безопасности, снижении зависимости от исторически доминировавших поставщиков и минимизации рисков, связанных с геополитической нестабильностью.

Cтатистика, публикуемая независимым регулятором E‑Control показывает, что физический импорт газа Австрии из соседних стран в октябре 2025 года составил примерно 12,3 ТВт·ч, что на 10,5% выше, чем в октябре 2024 года, а экспорт вырос на 65,4%, до 6,8 ТВт·ч. В результате чистый импорт снизился на 21,7%, до 1,52 ТВт·ч по сравнению с прошлым годом. Эти цифры отражают растущую активность на австрийском рынке, который в условиях прекращения поставок через узел Баумгартен усилил поставки со стороны западноевропейских маршрутов. Увеличение закачки газа в хранилища и рост поставок подчеркивают, что Австрия успешно адаптируется к новым реалиям рынка, компенсируя сокращение традиционных источников.

Наряду с ростом импорта, Gas Connect Austria фиксирует значительно более высокие уровни потребления в 2025 году по сравнению с предыдущим годом, особенно в зимние месяцы. С января по август 2025 года потребление газа составило 50,39 ТВт·ч, что на 15,5% больше аналогичного периода 2024 года, при этом пик наблюдался в феврале и марте, когда температуры были умеренно ниже многолетних средних значений. Это указывает на то, что, несмотря на продвижение программ по повышению энергоэффективности и развитию возобновляемых источников, природный газ сохраняет важнейшую роль в энергетическом балансе страны, особенно в периоды пиковых нагрузок.

Критически важным элементом в этих изменениях стало активное использование West Austria Gas Pipeline (WAG). После прекращения поставок через Баумгартен Австрия стала удовлетворять свои потребности в основном через западный вход в Оберкаппель, и поставки из Германии резко увеличились: с июля по сентябрь 2025 года по этому маршруту поступило 20,47 ТВт·ч газа, тогда как годом ранее этот показатель составлял всего 2,26 ТВт·ч. Поставки газа из Италии через международный межсоединительный узел Arnoldstein/TAG также увеличились, хотя и оставались относительно умеренными (около 2,8 ТВт·ч).

Кроме того, Австрия существенно нарастила экспорт газа на восток, через пункт выхода Mosonmagyaróvár в Венгрию, где поставки выросли с 0,05 ТВт·ч в 2024 году до 7,59 ТВт·ч за аналогичный период 2025 года. Рост транзитной активности свидетельствует о том, что австрийская газовая инфраструктура не только обеспечивает внутренние потребности, но и служит важным транзитным звеном в региональной энергетической системе.

Ситуация в Германии, крупнейшей экономике Европы, также отражает существенные изменения в структуре газового рынка. Согласно предварительным данным Bundesnetzagentur — федерального сетевого агентства Германии, газовые импортные потоки в 2025 году достигли 1 031 ТВт·ч, что на 19,3% больше, чем 864 ТВт·ч годом ранее. Основными источниками поставок стали Норвегия (44%), Нидерланды (24%) и Бельгия (21%). Увеличение поставок сжиженного природного газа (СПГ) до 106 ТВт·ч (примерно 10,3% всех поставок) отражает растущий вклад глобального газового рынка в энергобезопасность Германии, предоставляя дополнительный буфер от сезонных и геополитических рисков. В общей структуре потребления в 2025 году немецкие домохозяйства и коммерческий сектор обеспечили около 40% спроса, а промышленность — оставшиеся 60%, при этом общее потребление составило почти 864 ТВт·ч, что на 2,2% выше показателя 2024 года. Такие тенденции отражают устойчивость внутреннего спроса на газ, несмотря на климатические колебания и рост доли альтернативных источников энергии.

На фоне этих динамических изменений, Азербайджан выступает все более значимым и надежным поставщиком газа для европейских рынков. В 2025 году страна произвела 51,5 миллиарда кубометров природного газа, из которых 27,9 миллиарда кубометров были получены с крупного месторождения «Шахдениз», 14,1 миллиарда кубометров — с блока «Азери-Чираг-Гюнешли», 1,6 миллиарда кубометров — с месторождения «Абшерон», а 7,9 миллиарда кубометров — SOCAR. Общий экспорт составил 25,2 миллиарда кубометров, включая 12,8 миллиарда кубометров в Европу, 9,6 миллиарда кубометров в Турцию (из них 5,6 миллиарда кубометров через TANAP), 2,3 миллиарда кубометров в Грузию и 0,5 миллиарда кубометров в Сирию. Европейский сегмент Южного газового коридора — Трансадриатический (TAP) — к настоящему времени поставил более 54,3 миллиарда кубометров газа в страны ЕС, существенно способствуя диверсификации поставок и укреплению энергетической безопасности.

Как отметили в интервью Trend представители Европейской комиссии, развитие TAP не только усилило стабильность энергетических рынков Европы и снизило зависимость от поставок, уязвимых к политическим флуктуациям, но и способствовало экономическому росту стран‑транзитеров, включая Грецию и Италию, за счет создания рабочих мест и повышения региональной интеграции.

Учитывая решение Европейского союза окончательно отказаться от российского газа к 30 сентября 2027 года, с возможностью продления до 31 октября 2027 года в исключительных случаях, инфраструктурные изменения и новые маршруты поставок становятся критически важными. В частности, регламент предусматривает поэтапное прекращение импорта газа из России начиная с весны 2026-го, что усиливает необходимость устойчивых альтернативных источников. В этой связи поставки азербайджанского газа в Австрию и Германию совершенно ясно демонстрируют, как региональные энергетические стратегии и диверсификация поставок способствуют снижению системных рисков.

Если смотреть вперед, ключевой вопрос заключается не только в поддержании объемов поставок, но и в развитии инфраструктуры, способной обеспечить гибкость и устойчивость поставок в условиях усиливающейся конкуренции за энергоресурсы и изменяющихся климатических требований. Проекты по расширению пропускной способности западных маршрутов, такие как расширение WAG Loop, а также укрепление интеграции европейских газотранспортных сетей, будут играть все более важную роль в обеспечении энергетической стабильности. В среднесрочной перспективе это может открыть дополнительные возможности для увеличения доли газа из Азербайджана и других регионов, укрепляя позиции стран Центральной и Восточной Европы на энергетическом рынке.

На фоне этих тенденций становится очевидно, что Азербайджан не только расширяет географию поставок, но и укрепляет доверие европейских потребителей как надежный поставщик энергоресурсов, способный адаптироваться к быстро меняющейся геополитической и рыночной среде. Новые маршруты и наращивание поставок являются маркером более широкой трансформации европейского энергетического ландшафта — от зависимости от ограниченного числа поставщиков к более диверсифицированной, устойчивой и интегрированной системе поставок.