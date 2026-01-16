Назван объем денежных переводов в Грузию в декабре 2025 года

БАКУ /Trend/ - В декабре 2025 года объем денежных переводов в Грузию приблизился к 338 млн долларов, увеличившись на 18,4 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2024 года, свидетельствуют данные Национального банка Грузии, передает Trend.

Согласно информации, крупнейшими источниками переводов по-прежнему остаются США и Италия. Россия занимает третью позицию и при этом демонстрирует самый высокий темп роста среди основных стран-отправителей.

Кроме того, по информации Нацбанка, в декабре 2025 года объем денежных переводов из Грузии за рубеж составил 40,8 млн долларов (110,2 млн лари), что на 17,5 процента больше, чем годом ранее.