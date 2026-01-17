Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
В Париже полицейских госпитализировали после применения дымовой шашки

В мире Материалы 17 января 2026 19:03 (UTC +04:00)

Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - По меньшей мере двое парижских полицейских были госпитализированы после того, как инструктор применил дымовую шашку в закрытом помещении во время учебного занятия.

Как сообщает Trend со ссылкой на французские СМИ, инструктор намеревался проверить их способность действовать в условиях стресса. При этом он не учел, что применение подобных средств в закрытых помещениях строго ограничено.

В результате происшествия как минимум пять человек получили серьезное отравление. Согласно публикации, один из полицейских начал кашлять кровью и был немедленно доставлен в больницу. Еще один сотрудник полиции, имевший незначительные проблемы со здоровьем до начала занятия, был госпитализирован в тяжелом состоянии несколько дней спустя.

Инцидент расследует Генеральная инспекция национальной полиции Франции.

