Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Культура

Когда азербайджанский мугам становится исповедью (ФОТО)

Культура Материалы 17 января 2026 14:27 (UTC +04:00)
Когда азербайджанский мугам становится исповедью (ФОТО)
Фото: Международный центр мугама

Читайте Trend в

Вугар Иманов
Вугар Иманов
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в рамках проекта "Азербайджанский мугам" состоялся очередной концерт цикла "Мугамные дестгяхи", посвящённый одному из самых сложных и эмоционально насыщенных дестгяхов азербайджанской музыкальной традиции - "Чахаргях", сообщает Trend Life.

"Чахаргях" занимает особое место в системе азербайджанских мугамов. Этот дестгях отличается напряжённой драматургией, ярко выраженным героико-патетическим характером и высокой исполнительской сложностью. Он требует от ханенде не только виртуозного владения голосом, но и глубокого внутреннего переживания, так как строится на резких интонационных контрастах, сложных мелодических поворотах и вокальных кульминациях. Не случайно "Чахаргях" нередко называют мугамом внутренней борьбы и духовного подъёма, музыкальной исповедью .

Перед публикой выступили солистка Международного центра мугама Нисбет Садраева, лауреат Телевизионного конкурса мугама Вюсал Гасымов и победитель Международного конкурса мугама Мафтун Сафарли. Каждый из исполнителей по-своему раскрыл характер "Чахаргяха", сохранив при этом его классическую структуру и каноническую последовательность разделов, что было встречено искренним интересом и продолжительными аплодисментами слушателей.

Музыкальное сопровождение ансамбля усиливало эмоциональную глубину исполнения. На таре исполнял Рашад Ибрагимов, на кяманче - Тебриз Юсубов, на каноне – заслуженная артистка Чинара Муталлибова, на балабане - Рафаэль Аскеров, на нагаре - Эмин Джабраилов.

Концерт ещё раз подтвердил, что проект "Азербайджанский мугам" играет важную роль в сохранении и популяризации национального музыкального наследия.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Когда азербайджанский мугам становится исповедью (ФОТО)
Когда азербайджанский мугам становится исповедью (ФОТО)
Когда азербайджанский мугам становится исповедью (ФОТО)
Когда азербайджанский мугам становится исповедью (ФОТО)
Когда азербайджанский мугам становится исповедью (ФОТО)
Когда азербайджанский мугам становится исповедью (ФОТО)
Когда азербайджанский мугам становится исповедью (ФОТО)
Когда азербайджанский мугам становится исповедью (ФОТО)
Когда азербайджанский мугам становится исповедью (ФОТО)
Когда азербайджанский мугам становится исповедью (ФОТО)
Когда азербайджанский мугам становится исповедью (ФОТО)
Когда азербайджанский мугам становится исповедью (ФОТО)
Когда азербайджанский мугам становится исповедью (ФОТО)
Когда азербайджанский мугам становится исповедью (ФОТО)
Когда азербайджанский мугам становится исповедью (ФОТО)
Когда азербайджанский мугам становится исповедью (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости