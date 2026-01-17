Когда азербайджанский мугам становится исповедью (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в рамках проекта "Азербайджанский мугам" состоялся очередной концерт цикла "Мугамные дестгяхи", посвящённый одному из самых сложных и эмоционально насыщенных дестгяхов азербайджанской музыкальной традиции - "Чахаргях", сообщает Trend Life.

"Чахаргях" занимает особое место в системе азербайджанских мугамов. Этот дестгях отличается напряжённой драматургией, ярко выраженным героико-патетическим характером и высокой исполнительской сложностью. Он требует от ханенде не только виртуозного владения голосом, но и глубокого внутреннего переживания, так как строится на резких интонационных контрастах, сложных мелодических поворотах и вокальных кульминациях. Не случайно "Чахаргях" нередко называют мугамом внутренней борьбы и духовного подъёма, музыкальной исповедью .

Перед публикой выступили солистка Международного центра мугама Нисбет Садраева, лауреат Телевизионного конкурса мугама Вюсал Гасымов и победитель Международного конкурса мугама Мафтун Сафарли. Каждый из исполнителей по-своему раскрыл характер "Чахаргяха", сохранив при этом его классическую структуру и каноническую последовательность разделов, что было встречено искренним интересом и продолжительными аплодисментами слушателей.

Музыкальное сопровождение ансамбля усиливало эмоциональную глубину исполнения. На таре исполнял Рашад Ибрагимов, на кяманче - Тебриз Юсубов, на каноне – заслуженная артистка Чинара Муталлибова, на балабане - Рафаэль Аскеров, на нагаре - Эмин Джабраилов.

Концерт ещё раз подтвердил, что проект "Азербайджанский мугам" играет важную роль в сохранении и популяризации национального музыкального наследия.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

