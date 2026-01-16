В Азербайджане обсуждено создание центра передового опыта в сфере кибербезопасности совместно с Mastercard

БАКУ/Trend/ - Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев и вице-председатель компании Mastercard, президент по стратегическому развитию Джон Хантсман обсудили создание центра передового опыта в сфере кибербезопасности.

Как передает Trend, об этом в аккаунте в «X» сообщил министр Р.Набиев.

"Мы провели встречу с вице-председателем компании Mastercard и президентом по стратегическому развитию Джоном Хантсманом.

В ходе встречи мы обсудили возможности сотрудничества в сфере искусственного интеллекта, кибербезопасности, цифрового развития, а также в области транзитных перевозок и транспорта в целом.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросу создания в Баку центра передового опыта в сфере кибербезопасности", - говорится в информации.

Отметим, что Mastercard рассматривает сотрудничество с организациями критической инфраструктуры, включая государственные органы, Центральный банк, телекоммуникационных операторов и нефтегазовый сектор. Это позволит компании выступать не только в качестве защитника финансовой экосистемы, но и как игрока на рынке кибербезопасности вне финансового сектора.

В рамках развития локальной инфраструктуры компания планирует создать в Азербайджане местные команды по кибербезопасности и увеличить инвестиции в продукты и человеческие ресурсы, обеспечивая внедрение ноу-хау и технологий Mastercard, используемых глобально, на местном рынке.