В Азербайджане увеличилось производство ветровой и солнечной энергии

БАКУ /Trend/ - В прошлом году на ветроэлектростанциях Азербайджана было произведено 169,7 миллиона ​​кВт·ч электроэнергии, на солнечных электростанциях — 599,8 миллиона кВт·ч, на заводе по сжиганию твердых бытовых отходов — 222,1 миллиона кВт·ч.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики.

По информации, по сравнению с 2024 годом производство электроэнергии ветровыми электростанциями в стране увеличилось на 118,6 миллиона кВт·ч (в 3,3 раза), производство электроэнергии солнечными электростанциями — на 43,5 миллиона кВт·ч (на 7,8%), производство электроэнергии на заводе по сжиганию твердых бытовых отходов снизилось на 10,4 миллиона кВт·ч (на 4,5%).

В общей сложности по сравнению с 2024 годом ветровые и солнечные электростанции произвели 769,5 миллиона кВт·ч электроэнергии, что на 162,3 миллиона кВт·ч больше, чем в предыдущем году.

Следует отметить, что, согласно оперативным данным за 2025 год, производство электроэнергии в Азербайджане увеличилось на 262,3 миллиона кВт·ч или на 0,9% и составило 28,657 миллиарда кВт·ч.

