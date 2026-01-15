Продлен срок выплаты надбавки к зарплате участвующих в борьбе с COVID-19 медработников

БАКУ /Trend/ - Срок предоставления надбавки к заработной плате медицинских работников, участвующих в мероприятиях по борьбе с COVID-19, продлен.

Как сообщает Trend, премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно постановлению, срок предоставления надбавки к заработной плате медицинских работников, участвующих в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19), продлен до 1 апреля.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!