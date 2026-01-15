Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Продлен срок выплаты надбавки к зарплате участвующих в борьбе с COVID-19 медработников

Общество Материалы 15 января 2026 18:03 (UTC +04:00)
Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - Срок предоставления надбавки к заработной плате медицинских работников, участвующих в мероприятиях по борьбе с COVID-19, продлен.

Как сообщает Trend, премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно постановлению, срок предоставления надбавки к заработной плате медицинских работников, участвующих в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19), продлен до 1 апреля.

