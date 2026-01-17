Прогресс в мирном процессе с Азербайджаном может повысить рейтинг Армении — Fitch

БАКУ/Trend/ - Прогресс в мирном процессе с Азербайджаном может положительно сказаться на кредитном рейтинге Армении, сообщает Trend со ссылкой на агентство Fitch Ratings.

Fitch пересмотрело прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента Армении в иностранной валюте (LTFC IDR) со «Стабильного» на «Позитивный» и подтвердило сам рейтинг на уровне BB-.

«Армения и Азербайджан подписали совместную декларацию, направленную на достижение мирного соглашения, что существенно снижает риски военной эскалации в краткосрочной перспективе. Торговля с Азербайджаном и через его территорию постепенно открывается. Также заметно улучшаются отношения с Турцией, и, по сообщениям, турецкое правительство рассматривает возможность открытия сухопутной границы с Арменией», - отмечается в отчете Fitch.

Агентство считает, что дополнительный потенциал для роста среднесрочного прогноза экономики Армении может появиться при последовательной реализации мирного соглашения с Азербайджаном и открытии границы с Турцией.

Среди факторов, способных оказать негативное влияние на рейтинг, Fitch называет события, повышающие геополитические риски и подрывающие политическую и экономическую стабильность, например, срыв текущего мирного процесса с Азербайджаном.

Аналитики агентства указывают, что среди факторов, способных привести к повышению рейтинга, — устойчивое снижение геополитических рисков и внутренней политической неопределенности, например, благодаря значительному прогрессу в мирном процессе с Азербайджаном.

Отметим, что 8 августа 2025 года, по итогам трехсторонней встречи с Президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию об обеспечении мира между Баку и Ереваном и налаживании транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчываном. Этот проект получил название «Маршрут Трампа для международного мира и процветания».

В рамках встречи министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян парафировали проект «Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения» и подписали совместное обращение министров иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Армения к действующему председателю ОБСЕ (о закрытии Минского процесса ОБСЕ, личного представителя действующего председателя ОБСЕ по конфликту, обсуждаемому Минской конференцией, и Группы планирования высокого уровня).

21 октября 2025 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев в совместном заявлении для прессы с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым подчеркнул, что Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации, и первым таким транзитным грузом стала поставка казахстанского зерна в Армению.

18 декабря Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) направила в Армению 1 220 тонн автомобильного топлива марки АИ-95.

Затем 9 января 2026 года в Армению было отправлено в общей сложности 2698 тонн груза (48 вагонов), включая 1742 тонны бензина АИ-95 и 956 тонн дизельного топлива.

А 11 января поезд из 18 вагонов, груженных 979 тоннами автомобильного бензина марки АИ-92 был отправлен в эту страну.