Многие города рискуют не успеть достичь целей по устойчивой мобильности к 2035 году - BCG

БАКУ /Trend/ - Более 90% городов поставили цели по улучшению городской мобильности к 2035 году — с переходом от использования личных автомобилей к более устойчивым форматам, таким как общественный транспорт, велосипедные и пешие маршруты. Однако новое исследование глобальной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) показало, что в среднем города отстают от этих целей на 10–15 процентных пунктов.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на компанию.

Согласно информации, учитывая, что ранее большинство городов продвигалось лишь на 3–5 пунктов за десятилетие, многие из них, вероятно, не успеют преодолеть разрыв в необходимый срок.

"Несмотря на приверженность изменениям, городские власти признают, что трансформация мобильности даётся непросто. Более 90% респондентов исследования BCG отметили, что им трудно определить, какие меры дадут наибольший эффект. Более половины из них назвали общественное сопротивление ключевым барьером, - при этом менее 50% городов вовлекают жителей в процесс принятия решений за рамками базовых онлайн-опросов.

Эти выводы представлены в исследовании BCG City Mobility Compass: The Global Champions of Urban Mobility, в рамках которого были проанализированы данные 150 городов по более чем 20 показателям — от загруженности дорог и выбросов до доступности общественного транспорта. Также были использованы результаты опроса более 50 городских руководителей", - отмечает компания.

Один из руководителей Центра инноваций мобильности BCG и соавтор отчёта Маркус Хагенмайер заявил, что городам не хватает времени.

По его словам, при текущих темпах изменений большинство из них не достигнет целей по мобильности к 2035 году — сегодня разрыв составляет 10-15 процентных пунктов.

«Одних амбиций недостаточно. Первый шаг к ускоренной трансформации - чёткое понимание того, где город отстаёт, и какие меры позволят быстрее всего добиться ощутимых результатов», - сказал он.

Также в отчете представлены города, добившиеся успехов в рассматриваемом вопросе:

- мегаполисы с развитым общественным транспортом (Mass-Transit Megacities). Лидирует Сингапур, за ним следуют Токио, Гонконг, Сеул и Лондон;

- процветающие инновационные центры (Prosperous Innovation Centers). Первое место занимает Утрехт, за ним с минимальным отрывом следуют Хельсинки, Вена, Амстердам и Копенгаген;

- традиционные города среднего масштаба (Traditional Middleweights). Лидирует Стокгольм, за ним — Мангейм, Веллингтон, Таллин и Роттердам;

- мультимодальные метрополисы (Multimodal Metropolises). Лидирует Берлин, высокие позиции также занимают Барселона, Мадрид, Нанкин и Пекин;

- мегаполисы с доминированием личного транспорта (Private Transport Powerhouses). Сан-Франциско получил наивысшие оценки, опередив Нью-Йорк, Абу-Даби, Дубай и Сидней;

- развивающиеся города-гиганты (Developing Urban Giants). В топ-пять лидирует Куала-Лумпур, далее — Бангалор, Манила, Дели и Дакка.

Отмечается, что регион Центральной Азии и Каспия, включая города Баку, Ташкент, Алматы и Стамбул, пока в исследовании BCG City Mobility Compass не представлен.