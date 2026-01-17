Проводимые реформы в Азербайджане могут ускорить снижение зависимости от углеводородного сектора — Moody’s

БАКУ/Trend/ - Реализуемые в Азербайджане реформы способны привести к более существенному, чем ожидается, снижению экономической и фискальной зависимости страны от углеводородного сектора, сообщает в субботу Trend со ссылкой на отчет международного рейтингового агентства Moody’s.

В документе отмечается наличие предпосылок для дальнейшего укрепления институциональной базы на фоне продолжающихся реформ, направленных на повышение эффективности трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики, совершенствование регулирования финансового сектора, управления государственными финансами, а также повышение прозрачности административных процессов.

По оценке агентства, суверенный кредитный рейтинг может повыситься в случае, если текущие и будущие реформы приведут к более быстрым и устойчивым улучшениям в сфере управления, прозрачности и предсказуемости экономической политики. Это, в свою очередь, усилит доверие к институтам и повысит их способность адаптироваться к долгосрочным структурным вызовам.

В Moody’s подчеркивают, что дополнительные факторы повышения рейтинга могут включать эффективность политики диверсификации экономики, способной снизить чувствительность макроэкономических и бюджетных показателей к колебаниям цен на нефть, а также к рискам, связанным с долгосрочным глобальным углеродным переходом. Позитивное влияние на кредитный профиль страны также может оказать существенное улучшение экономических и дипломатических отношений с Арменией, способствующее снижению вероятности возобновления геополитической напряженности.

Аналитики агентства ожидают дальнейшего наращивания активов Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) по мере активизации мер по мобилизации ненефтяных доходов и проведению ненефтяной фискальной консолидации, направленных на сокращение зависимости бюджета от углеводородных сверхдоходов.

В отчете также отмечается, что в августе 2025 года Азербайджан и Армения парафировали текст мирного соглашения, что привело к активизации дипломатического диалога и снятию пограничных ограничений. Эти шаги указывают на потенциальное снижение геополитических рисков по сравнению с предыдущими десятилетиями периодических военных столкновений между двумя странами.

Экономическая устойчивость Азербайджана, оцениваемая Moody’s на уровне «ba1», отражает благоприятные среднесрочные перспективы роста, несмотря на сохраняющуюся значительную зависимость от нефтегазового сектора. Фискальная устойчивость правительства, получившая оценку «aaa», обеспечивается сильной чистой позицией государства как кредитора: объем суверенных активов полностью покрывает прямой государственный долг и предоставленные гарантии, несмотря на высокую долю обязательств в иностранной валюте.

При этом восприимчивость к событийным рискам, оцениваемая на уровне «ba», по-прежнему обусловлена напряженными, но постепенно улучшающимися геополитическими отношениями с Арменией, отмечается в отчёте агентства.