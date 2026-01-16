Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 16 января

Экономика Материалы 16 января 2026 09:08 (UTC +04:00)
Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 16 января.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 1,9738 маната, 1 турецкая лира - 0,0393 маната, а 100 российских рублей - 2,1849 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9738
AUD 1,14
BYN 0,5753
AED 0,4628
KRW 0,1154
CZK 0,0813
CNY 0,244
DKK 0,2642
GEL 0,6315
HKD 0,218
INR 0,0188
GBP 2,276
SEK 0,1844
CHF 2,1188
ILS 0,5401
CAD 1,2241
KWD 5,518
KZT 0,3327
QAR 0,4661
KGS 0,0194
HUF 0,5125
MDL 0,0992
NOK 0,1682
UZS 0,0142
PKR 0,6068
PLN 0,4684
RON 0,3878
RUB 2,1849
RSD 0,0168
SGD 1,3205
SAR 0,4533
xdr 2,319
TRY 0,0393
TMT 0,4857
UAH 0,039
JPY 1,074
NZD 0,9788
