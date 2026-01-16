Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 16 января

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 16 января.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро к манату составил 1,9738 маната, 1 турецкая лира - 0,0393 маната, а 100 российских рублей - 2,1849 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|1,9738
|AUD
|1,14
|BYN
|0,5753
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1154
|CZK
|0,0813
|CNY
|0,244
|DKK
|0,2642
|GEL
|0,6315
|HKD
|0,218
|INR
|0,0188
|GBP
|2,276
|SEK
|0,1844
|CHF
|2,1188
|ILS
|0,5401
|CAD
|1,2241
|KWD
|5,518
|KZT
|0,3327
|QAR
|0,4661
|KGS
|0,0194
|HUF
|0,5125
|MDL
|0,0992
|NOK
|0,1682
|UZS
|0,0142
|PKR
|0,6068
|PLN
|0,4684
|RON
|0,3878
|RUB
|2,1849
|RSD
|0,0168
|SGD
|1,3205
|SAR
|0,4533
|xdr
|2,319
|TRY
|0,0393
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,039
|JPY
|1,074
|NZD
|0,9788