В Нахчыванской АР вырос объем грузовых и пассажирских перевозок

БАКУ/Trend/ – В 2025 году в Нахчыванской Автономной Республике в транспортном секторе было перевезено 7,2 миллиона тонн грузов.

Как сообщает Trend со ссылкой на данные Государственного комитета по статистике Нахчывана, это на 1% больше по сравнению с 2024 годом.

В тот же период в транспортном секторе автономной республики было перевезено 48,012 миллиона пассажиров, что на 1,3% больше по сравнению с показателем 2024 года.

Отметим, что по данным Государственного комитета статистики, в период с января по ноябрь 2025 года предприятия транспортного сектора и физические лица в Азербайджане перевезли 217,9 млн тонн грузов и 1,974 млрд пассажиров. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, объём грузоперевозок вырос на 2%, а пассажироперевозок — на 5,6%.

Из общего объёма перевозок грузов 61,7% пришлись на автомобильный транспорт, 27,3% — на трубопроводы, 7% — на железную дорогу, 3,8% — на морской транспорт и 0,2% — на воздушный. Среди пассажирских перевозок 89% пассажиров пользовались автомобильным транспортом, 10,4% — метро, оставшиеся — другими видами транспорта.