Определен лимит на приобретение иностранной валюты гражданами Ирана

БАКУ/Trend/ – Каждый гражданин Ирана, достигший 18 лет, в течение года может приобрести 1 000 евро или эквивалентную сумму в другой иностранной валюте.

Как сообщает Trend, об этом сказал в ходе брифинга государственный чиновник Ирана по упрощению операций с иностранной валютой Камйар Чегени.

"Граждане Ирана смогут приобрести указанное количество иностранной валюты, предъявив удостоверение личности. Это предусмотрено для упрощения операций с иностранной валютой", – отметил Чегени.

Он добавил, что соответствующие меры созданы для того, чтобы удовлетворить необходимые потребности и создать условия для покупки иностранной валюты гражданами страны.

Чегени также сообщил, что кроме этого, каждый юридический или физический человек сможет ежедневно совершать операции с иностранной валютой на сумму до 10 000 евро, предоставив удостоверение личности. Покупка валюты свыше 1 000 евро будет возможна на основе таможенной декларации или банковского депозита.

Отмечается, что в Иране в рамках этой политики заявители смогут покупать иностранную валюту через официальную и прозрачную платформу по согласованным курсам. Кроме того, для заявителей будут доступны инвестиционные возможности на основе валютных депозитов в банковской системе.