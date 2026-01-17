БАКУ /Trend/ - Объявлена дата проведения XIII Глобального Бакинского форума.

Как сообщает Trend в публикации Международного центра Низами Гянджеви (NGIC) в аккаунте в "X" говорится, что мероприятие состоится 12-14 марта текущего года.

Ожидается, что в форуме примут участие более 400 иностранных гостей.

Отметим, что NGIC ежегодно проводит Глобальный Бакинский Форум, который в 2025 году состоялся в 12-й раз и собрал лидеров правительств, представителей государственного и частного секторов, лауреатов Нобелевской премии и деятелей гражданского общества.

Форум зарекомендовал себя как ведущая площадка в Восточной Европе, Южном Кавказе, Центральной Азии и на Ближнем Востоке, предоставляя возможность видным специалистам обсуждать глобальные вызовы и разрабатывать стратегии по продвижению сотрудничества, мира и устойчивого развития.

