Бакинская инициативная группа призывает международные организации справедливо реагировать на дискриминацию и насилие в Индии

Политика Материалы 16 января 2026 13:59 (UTC +04:00)
Фирая Нуризаде
Фирая Нуризаде
БАКУ /Trend/ - Политика расизма, насилия и дискриминации, проводимая правительством Индии, должна быть должным образом доведена до сведения мирового сообщества, и соответствующие международные организации должны реагировать на этот вопрос справедливо.

Как сообщает Trend, об этом в интервью журналистам сказал сегодня исполнительный директор Бакинской инициативной группы (БИГ) Аббас Аббасов в рамках международной конференции "Расизм и насилие в отношении сикхов и других меньшинств в Индии: нынешние реалии" в Баку.

Он отметил, что Бакинская инициативная группа, как международная неправительственная организация, намерена донести эту тему до ООН и его институтов и других соответствующих международных организаций.

