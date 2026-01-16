ОЭСР готов поделиться опытом с Азербайджаном в развитии рынка капитала (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - В условиях текущих глобальных экономических вызовов сотрудничество между Азербайджаном и ОЭСР представляется особенно перспективным в ряде направлений. Усиление экологического управления и ускорение "зелёного" перехода могут поддержать усилия Азербайджана по диверсификации модели роста, снижению уязвимости к внешним шокам и обеспечению устойчивого использования природных ресурсов.

Об этом в интервью Trend заявил старший аналитик по политике и руководитель Отдела Восточной Европы и Южного Кавказа Дирекции глобальных связей и сотрудничества Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Дэниел Квадбек.

Он подчеркнул, что экспертиза ОЭСР в области политики, основанной на доказательствах, и реформирования регулирования может помочь интегрировать вопросы устойчивости во все экономические сектора, способствуя более устойчивой траектории развития.

"Одновременно сотрудничество в области конкурентоспособности и связности может способствовать тому, чтобы усилия по диверсификации превращались в долговременные экономические результаты. Улучшение деловой среды, облегчение доступа МСП к рынкам, укрепление упрощения торговых процедур и транспортной связности — это взаимодополняющие приоритеты, которые могут углубить интеграцию Азербайджана в глобальные цепочки создания стоимости", - сказал представитель ОЭСР.

Он отметил, что это также создаёт возможность для развития более сильной промышленной базы, поддерживаемой эффективной промышленной политикой, по которой ОЭСР могла бы предоставлять рекомендации, способствуя созданию добавленной стоимости, росту производительности и технологическому обновлению.

"Кроме того, экспертиза ОЭСР может быть полезна Азербайджану в укреплении управления государственными предприятиями и развитии рынка капитала с целью повышения экономической эффективности и облегчения доступа к долгосрочным инвестициям. Наконец, учитывая, что демографические изменения уже невозможно игнорировать во многих странах мира, пенсионная система и более широкая социальная политика потребуют адаптации в связи с ожидаемым значительным ростом возрастных расходов государства", - добавил Д.Квадбек.

По его словам, прогресс в этих взаимосвязанных областях может сформировать согласованную рамку политики для достижения долгосрочного, инклюзивного и устойчивого роста.