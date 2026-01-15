В Азербайджане расширен список запрещенной к распространению информации в соцсетях

БАКУ/ Trend/ – В Азербайджане расширен перечень информации, распространение которой запрещено в интернет-информационных ресурсах.

Как сообщает Trend, это нашло отражение в изменениях, внесенных в Закон «Об информации, информатизации и защите информации», утвержденных Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

Согласно закону, владелец интернет-информационного ресурса и его доменного имени либо пользователь информационно-телекоммуникационной сети не должен допускать размещение на данном ресурсе (в информационно-телекоммуникационной сети) информации, распространение которой запрещено.

К такой информации относятся сведения, которые при массовой демонстрации оскорбляют общественную нравственность, выражают явное неуважение к обществу, в том числе:

- использование нецензурных и аморальных выражений;

- совершение жестов, создающих впечатление аморального поведения;

- демонстрация частей тела в форме, противоречащей нормам человеческой морали и национально-духовным ценностям.

Указанные ограничения направлены на защиту общественной морали и национальных духовных ценностей в интернет-пространстве.