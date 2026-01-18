Увеличились инвестиции в основной капитал в Нахчыванской АР

БАКУ /Trend/ – В 2025 году в Нахчыванской Автономной Республике Азербайджана на развитие экономики и социальных сфер из всех источников финансирования в основной капитал было направлено 397,3 миллиона манатов.

Как сообщает Trend, по данным Государственного комитета статистики Нахчывана, это на 45,2% больше по сравнению с 2024 годом.

Из общей суммы инвестиций в основной капитал 286,3 миллиона манатов пришлось на строительные и монтажные работы, что на 23,8% больше, чем в 2024 году.

Согласно последним данным Государственного комитета статистики Азербайджана, в январе-ноябре 2025 года по стране в целом в основной капитал было вложено 16,659 миллиарда манатов, что на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Объем инвестиций в нефтегазовый сектор сократился на 8,5%, тогда как в ненефтегазовый сектор вложения выросли на 8,3 %.

Из общего объема инвестиций 8,421 миллиарда манатов (50,6 %) направлено на производство продукции, 5,614 миллиарда манатов (33,7 %) — на сферу услуг, а 2,623 миллиарда манатов (15,7 %) — на строительство жилых домов.

При этом 12,987 миллиарда манатов (78 %) инвестиций составили внутренние вложения. 12,688 миллиарда манатов (76,2 %) было потрачено непосредственно на выполнение строительно-монтажных работ.