Вашингтонская встреча демонстрирует перспективы регионального лидерства Азербайджана — политолог

БАКУ /Trend/ – Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провёл встречу с государственным секретарём США Марко Рубио в Вашингтоне. В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся региона.

Комментируя это, политолог Азер Гараев сказал Trend, что данную встречу можно расценивать как позитивный шаг с точки зрения международной поддержки процессов нормализации, продолжающихся на Южном Кавказе.

«Обсуждения, проведённые в Вашингтоне, показывают, что США заинтересованы в обеспечении долгосрочной стабильности в регионе и рассматривают армяно-азербайджанскую мирную повестку как один из ключевых приоритетов. Подчеркивание важности построения мирного процесса между Баку и Ереваном на институциональной основе совпадает с выдвинутой Азербайджаном принципиальной позицией. Официальный Баку неоднократно заявлял, что мирные договоренности должны опираться на конкретные правовые механизмы, взаимное признание и принципы международного права. С этой точки зрения, заявления, прозвучавшие в Вашингтоне, свидетельствуют о том, что вклад Азербайджана в формирование устойчивого мира в регионе учитывается и на международном уровне», - сказал он.

Политолог отметил, что утверждение рамочного соглашения по проекту TRIPP выдвигает на повестку дня перспективы расширения экономических и транспортных связей в регионе. «Успешная реализация подобных инициатив в первую очередь зависит от участия Азербайджана и его ведущей роли в региональном сотрудничестве. Азербайджан своими инициативами уже превратил Южный Кавказ в важный транспортный и энергетический узел, и эта реальность создает прочную основу для новых международных проектов», - сказал он.

А. Гараев отметил, что продолжение процессов в позитивном русле будет способствовать как нормализации армяно-азербайджанских отношений, так и укреплению стабильности и сотрудничества на всем Южном Кавказе.