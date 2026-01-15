Когда школьный юмор на максимуме - Юниор Лига КВН в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанского государственного театра юного зрителя в этот вечер было по-настоящему жарко - смех, аплодисменты и креатив не стихали ни на минуту. Здесь прошёл 1/8 финала второго игрового слота Юниор Лиги КВН Азербайджана, где школьный юмор вышел на большой театральный уровень, сообщает Trend Life.

Шесть школьных команд сошлись в юмористическом батле, и каждая была настроена только на победу - ведь на кону стоял выход в четвертьфинал. Проект реализуется при поддержке Управления образования города Баку и Детского фонда Азербайджана.

Юниор Лига КВН - это не просто игра, а настоящая площадка для смелых идей, свежих шуток и новых имён. Сезон 2025–2026 проходит по суммарной системе, где каждый выход на сцену влияет на общий рейтинг команд. Здесь действительно работало правило: одна удачная шутка - один шаг вперёд.

Ведущий и художественный руководитель Юниор Лиги Самандар Рзаев держал зал в тонусе, легко общаясь со зрителями и создавая атмосферу живого шоу. Команды удивляли неожиданными панчлайнами, актуальным юмором и креативными номерами, а зал отвечал им громкими аплодисментами и смехом.

Результаты второго игрового слота 1/8 финала:

Спортивный лицей "Ветен"

Лицей "Анкара"

Евролицей

Школа №46

Школа №160

Школа №193

Оценивало выступления профессиональное жюри, которое точно знает толк в юморе и сцене:

Джавид Шахбазбеков - директор Юниор Лиги, поэт, член Союза писателей Азербайджана

Хосе Бернардо - актёр, стендап-комик, шоумен

Нариман Абдул Алиев - исполнительный директор Space TV

Амиран Бабаев - главный продюсер Space TV

Яна Никитина - актриса театра и кино, экс-участница легендарной команды КВН "Парни из Баку"

Юниор Лига КВН вновь доказала: школьный юмор - это свежо, смело и по-взрослому профессионально. ​

