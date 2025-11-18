Немецкая логистическая компания расширяет деятельность вдоль Среднего коридора (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Международная логистическая группа Rhenus Logistics со штаб-квартирой в Германии, занимающаяся мультимодальными перевозками и управлением цепочками поставок, постепенно расширяет деятельность вдоль Среднего коридора в рамках своей долгосрочной региональной стратегии, охватывающей Турцию, Южный Кавказ и Центральную Азию.

Об этом Trend сообщили в Rhenus Logistics.

В компании отметили, что Азербайджан играет центральную роль в этом коридоре как транзитная страна и как развивающийся логистический хаб, соединяющий Азию и Европу. В частности, Бакинский порт и его инфраструктура являются ключевым элементом коридора и Rhenus внимательно отслеживает эти изменения и оценивает возможности инвестиций в стране.

Rhenus Logistics укрепляет логистическую сеть вдоль Транскаспийского коридора

После преобразования своего представительства в Баку в юридическое лицо в 2024 году, Rhenus начал рассматривать несколько новых инвестиционных проектов по всей стране, включая проект, связанный с портовой логистикой, который в настоящее время находится на стадии оценки.

"Хотя конкретные детали на данном этапе не разглашаются, инициатива отражает намерение группы Rhenus укреплять мультимодальную и морскую связанность в Азербайджане. Проект находится на стадии анализа, дальнейшие шаги будут определены после завершения проверки.

Помимо отдельных проектов, Rhenus сосредоточен на разработке интегрированных мультимодальных решений, которые эффективно и устойчиво соединяют морской, железнодорожный и автомобильный транспорт. Это включает модернизацию перевалочных пунктов, создание новых депо и цифровую интеграцию таможенных, портовых и железнодорожных процессов", - сказали в компании.

Rhenus Logistics тесно сотрудничает с клиентами, партнёрами и властями и инвестирует там, где существует реальный спрос, с долгосрочной целью поддержки экономического развития Азербайджана и создания надежной и устойчивой логистической инфраструктуры вдоль Транскаспийского коридора.

Азербайджан как ключевой мост в мультимодальной цепочке поставок

"Транскаспийский коридор обеспечивает стратегическую диверсификацию и устойчивость для глобальных цепочек поставок. Он предоставляет альтернативный маршрут, соединяющий Китай, Центральную Азию и Европу через Каспийское море, помогая снизить зависимость от северных маршрутов и обеспечивая более предсказуемое время транзита. Для многих грузоотправителей это возможность оставаться независимыми от геополитических рисков и поддерживать непрерывность перевозок в меняющихся условиях.

Азербайджан играет центральную роль как мост между Азией и Европой. Потенциал значителен: страна уже доказала способность устанавливать эффективные мультимодальные связи. Например, груз, прибывающий в Баку, может быть отправлен по железной дороге в Грузию и далее к Чёрному морю или в Турцию всего за несколько часов, что экономит большое количество времени по сравнению с северными маршрутами", - подчеркивает Rhenus Logistics.

Эта эффективность делает коридор всё более привлекательным для диверсификации торговли и укрепления логистической устойчивости Евразии.

"Однако маршрут сталкивается с инфраструктурными и операционными проблемами, такими как разрозненная инфраструктура и наличие узких мест. Во многих местах отсутствуют современные терминалы, интермодальные хабы и координированная трансграничная обработка, что может приводить к увеличению времени транзита.

Технические препятствия также остаются: различие в ширине железнодорожных колей, ограниченный подвижной состав и большие расстояния между крупными городами усложняют планирование операций. Кроме того, различия в национальных нормативных актах, тарифных системах и административных процедурах продолжают замедлять прогресс, что требует более тесной региональной координации. В равной степени важны растущие ожидания грузоотправителей в отношении предсказуемости и прозрачности на всем маршруте", - отметили в компании.

В конечном счёте, главные преимущества Транскаспийского коридора — это связность, предсказуемость и диверсификация. Основная задача заключается в том, чтобы превратить эти сильные стороны в полностью совместимый, надежный и экономически конкурентоспособный логистический маршрут — цель, к которой Rhenus стремится через долгосрочные инвестиции, сотрудничество на местах и техническую экспертизу.

Прогноз Rhenus Logistics по объёмам грузоперевозок по маршруту Китай–Азербайджан–Европа

"Компания видит высокий и устойчивый потенциал роста объёмов грузоперевозок по маршруту Китай–Азербайджан–Европа. По мере диверсификации глобальных цепочек поставок и поиска компаниями более устойчивых решений для транспортировки, Транскаспийский коридор превратился из резервного варианта в основной торговый маршрут.

За последние два года контейнерный трафик по Транскаспийскому маршруту увеличивался примерно на 35–40% в год, достигнув около 3,2 миллиона тонн в 2024 году по сравнению с 1,5 миллиона тонн в 2022 году. С учетом продолжающихся инвестиций в ключевые хабы, такие как Баку, Актау и Курык, а также улучшенной координации железнодорожного сообщения между Казахстаном, Азербайджаном и Грузией, ожидается, что объёмы грузоперевозок удвоятся к 2030 году", - отмечает Rhenus Logistics.

Дальнейшее развитие портовой и железнодорожной инфраструктуры вместе с эффективной мультимодальной координацией, вероятно, продолжит стимулировать рост объёмов перевозок в ближайшие годы.

Активное присутствие Rhenus в регионе и на ключевых терминалах позволяет компании поддерживать этот рост и обеспечивать надежные, устойчивые логистические решения вдоль коридора.

Rhenus Logistics усиливает цифровизацию Транскаспийского коридора

"Цифровизация является ключевым элементом стратегии логистики группы Rhenus, включая деятельность в Азербайджане и по всему Транскаспийскому коридору. Одним из перспективных направлений является внедрение цифровых систем управления коридором, которые объединяют таможенные, портовые и железнодорожные структуры на единой платформе.

Такие системы помогают избегать узких мест, обеспечивают видимость процессов в реальном времени и используют предиктивную аналитику для более эффективного планирования пропускной способности", - отмечает компания.

Rhenus также разрабатывает собственное программное обеспечение для управления терминалами и перевалочными операциями, опираясь на опыт проектирования и управления высокопроизводительными логистическими хабами.

"Компания намерена применять этот опыт в регионе, сокращая время обработки грузов и расходы, делая Транскаспийский маршрут более конкурентоспособным по сравнению с альтернативными маршрутами. Для долгосрочного успеха коридора крайне важны надежные сроки транзита и стабильное, предсказуемое ценообразование.

Цифровизация тесно связана с устойчивостью. С момента начала деятельности Rhenus в Азербайджане в 2015 году, компания расширила спектр услуг с автомобильных перевозок до мультимодальных услуг с железнодорожным компонентом, снижая выбросы и повышая эффективность использования мощностей.

В рамках COP29 в Баку Rhenus поддержала местные логистические операции с помощью экологически чистого электрического грузовика, демонстрируя, как практические инновации способствуют более чистой и эффективной логистике", - заключается в информации Rhenus Logistics.