БАКУ /Trend/ - Азербайджанский флаг, поднятый на Манхэттене в США по случаю Дня Победы 8 ноября и Дня Государственного флага 9 ноября, находился на установленном месте в течение всех семи дней, предусмотренных процедурой.

Согласно заявлению Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой, ежегодно представители азербайджанской общины в США организуют церемонии поднятия национального флага перед административными и общественными зданиями в различных штатах.

«Несмотря на постоянные попытки армянской диаспоры противодействовать этому процессу, азербайджанская община в США и в этом году успешно провела церемонии поднятия флага», — говорится в сообщении.

В комитете также отметили, что ежегодно на крупных светодиодных экранах на фасадах высотных зданий на Таймс-сквер демонстрируются видеоролики и плакаты, посвященные исторической Победе Азербайджана.

«Поднятие Государственного флага Азербайджанской Республики в этих местах, которые посещают миллионы людей со всего мира, имеет важное символическое и политическое значение», — подчеркнули в ведомстве.

В комитете обратили внимание на распространяемые некоторыми армянскими источниками утверждения о том, что флаг якобы был снят по инициативе Армянского национального комитета Америки (ANCA).

«В сообщениях, утверждающих, что флаг был снят, не приводится никаких достоверных доказательств того, кто якобы принял такое решение и на каких правовых основаниях», — говорится в заявлении.

В ведомстве также призвали общественность не доверять недостоверной информации, а представителей СМИ — проявлять осторожность при распространении сообщений армянских источников о деятельности азербайджанских общин за рубежом.