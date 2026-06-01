Египет сосредоточен на наращивании добычи на действующих месторождениях - министр

БАКУ/Trend/ - Египет сосредоточен на наращивании добычи на действующих месторождениях, чтобы обеспечить надежные поставки нефтепродуктов потребителям в стране и регион

Как сообщает Trend, об этом заявил министр нефти и минеральных ресурсов Египта Карим Бадави на пленарной сессии министров «Международное сотрудничество для устойчивого и диверсифицированного энергетического будущего», проходящей в рамках Бакинской энергетической недели.

"Мы уделяем большое внимание ускорению поставок нефтепродуктов населению Египта и региона, сосредотачиваясь на увеличении добычи на существующих месторождениях, а также на ускорении геологоразведочных работ для выявления новых запасов и их последующего ввода в эксплуатацию", - сказал министр.

Бадави отметил, что Египет обладает очень развитой инфраструктурой: нефтехимическим сектором, нефтеперерабатывающими предприятиями, экспортными терминалами для газа.

Кроме того, недавно появилась инфраструктура плавучих установок хранения и регазификации (FSRU), позволяющая также импортировать газ в Египет.

"Поэтому наша задача — использовать эту инфраструктуру для создания продукции с добавленной стоимостью из углеводородного сырья, независимо от того, поступает ли оно из ресурсов Египта или других стран региона, создавая дополнительную ценность для всех заинтересованных сторон", - сказал он.