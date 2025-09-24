Франция призвала Иран возобновить переговоры по ядерной программе

БАКУ /Trend/ - Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с Президентом Ирана Масудом Пезешкианом на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

Как передает Trend, об этом на своей странице в соцсети X написал Эммануэль Макрон.

Макрон призвал к немедленному освобождению Сесиль Колер, Жака Пари и Леннарта Монтерлоса, которых он назвал «государственными заложниками, произвольно удерживаемыми в Иране в бесчеловечных условиях».

Коснувшись ядерной программы Ирана, президент Франции подтвердил бескомпромиссную позицию Франции о том, что Тегеран никогда не должен обладать ядерным оружием.

"В связи с невыполнением Ираном своих ядерных обязательств мы совместно с Германией и Соединенным Королевством приняли решение запустить механизм Snapback, позволяющий вновь ввести санкции против Ирана", - написал Макрон.

В ходе встречи Макрон обозначил три не подлежащих обсуждению требования: полный доступ инспекторов МАГАТЭ в Иран, прозрачность в отношении запасов обогащенного ядерного материала и немедленное возобновление переговоров.

Подчеркнув неотложность ситуации, Макрон заявил, что соглашение остаётся возможным, но только если Иран будет действовать быстро: «Осталось всего несколько часов. Иран должен выполнить выдвинутые нами законные условия — ради безопасности региона и стабильности в мире».