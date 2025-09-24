Президент Ильхам Алиев встретился в Нью-Йорке с основателем, председателем и главным исполнительным директором компании Global Infrastructure Partners (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 24 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Нью-Йорке с учредителем, председателем и генеральным исполнительным директором компании Global Infrastructure Partners, управляющей инфраструктурными инвестициями, Адебайо Огунлеси.

Как сообщает Trend, на встрече обсуждались возможности международного партнерства в области инфраструктуры и роль направленных в эту сферу совместных инвестиций в расширении региональных экономических связей.

Подчеркнув успешное партнерство, налаженное с 2024 года между Государственным нефтяным фондом Азербайджанской Республики и этой компанией, Президент Ильхам Алиев расценил совместные инвестиции, в частности, в ведущего итальянского оператора высокоскоростных железных дорог Italo, как пример плодотворного сотрудничества. Глава государства также отметил, что опыт компании в таких областях, как управление аэропортами, энергетический переход и инфраструктура искусственного интеллекта, открывает большие возможности для будущего сотрудничества.

Адебайо Огунлеси подчеркнул, что стратегическое географическое положение и приоритеты устойчивого развития Азербайджана создают значительные возможности для долгосрочных инвестиций в инфраструктуру. Он сказал, что возглавляемая им компания заинтересована в углублении сотрудничества с Азербайджаном в сферах энергетического перехода, транспорта и цифровой инфраструктуры.

Отметим, что компания Global Infrastructure Partners была учреждена в 2006 году в США. В настоящее время компания, управляющая активами на сумму около 170 миллиардов долларов, имеет офисы в Нью-Йорке, Лондоне, Сингапуре, Сиднее и других мировых финансовых центрах. Компания в сфере возобновляемой энергетики, контролируемая Global Infrastructure Partners, является одной из ведущих компаний в США в этой области.