Казахстан осуществил первую контейнерную перевозку пшеничной муки в США

Казахстан Материалы 25 сентября 2025 00:17 (UTC +04:00)
Казахстан осуществил первую контейнерную перевозку пшеничной муки в США
Фото: Казахстанские Железные Дороги

Мадина Усманова
АСТАНА /Trend/ - Дочерняя компания АО "Казахстанские железные дороги" (КТЖ) - KTZ Express организовала первую экспериментальную экспортную контейнерную перевозку пшеничной муки из Казахстана в США.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении пресс-службы КТЖ.

Сообщается, что продукция казахстанского производства отечественной муки (ТОО «Компания Саламат») под брендом Eurasian Legacy общим объёмом 50 тонн доставлена из Костаная в Нью-Йорк.

Отмечается, что в дальнейшем планируется значительное увеличение объемов поставок на ежемесячной основе.

