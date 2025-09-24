Узбекистан и США обсудили укрепление межпарламентского диалога

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с членом Конгресса США, председателем «Кокуса по сотрудничеству с Узбекистаном» в Палате представителей Трентом Келли и командующим Национальной гвардией штата Миссисипи генерал-майором Бобби Джинном в рамках участия в мероприятиях юбилейной сессии Генассамблеи ООН, сообщает пресс-служба Президента Узбекистана, передает Trend.

Согласно информации, в ходе встречи были рассмотрены вопросы дальнейшего расширения узбекско-американских отношений стратегического партнерства, включая укрепление межпарламентского диалога, также было отмечено динамичное развитие межпарламентских контактов и обменов.

"Была дана высокая оценка торгово-экономическим и культурно-гуманитарным связям с американским штатом Миссисипи. Подчеркнута важность поддержки Конгрессом дальнейшего наращивания стратегического партнерства между Узбекистаном и США, практической реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам беседы согласована организация в ближайшее время визитов в Узбекистан делегации Конгресса и бизнес-миссии штата Миссисипи.