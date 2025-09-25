Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Азербайджан и Мальдивы подписали соглашение о безвизовом режиме (ФОТО)

Политика Материалы 25 сентября 2025 01:31 (UTC +04:00)
Азербайджан и Мальдивы подписали соглашение о безвизовом режиме (ФОТО)

Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с министром иностранных дел Мальдивских Островов Абдуллой Халилом и обсудил вопросы дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, особое внимание на встрече было уделено развитию контактов на высоком уровне, политическим консультациям и сотрудничеству во многих областях, включая туризм.

Министры подчеркнули, что открытие прямого авиасообщения между двумя странами в прошлом году значительно расширило возможности путешествий граждан и способствовало контактам между гражданами.

Министры подписали «Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Мальдивской Республики о взаимном освобождении от виз для лиц, имеющих общегражданские паспорта».

