Азербайджан может позиционировать себя как площадка для размещения крупных дата-центров - Фариз Джафаров

БАКУ/Trend/ - Азербайджан может позиционировать себя как поставщик энергии и площадка для размещения крупных дата-центров и технологических компаний.

Об этом заявил исполнительный директор Центра анализа и координации IV промышленной революции (4SİM) Фариз Джафаров на мероприятии «Техновация - наука и инновации во имя устойчивой экономической трансформации», организованном Американской торговой палаты в Азербайджане (AmCham Azerbaijan) в Баку, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

По его словам, темпы технологических изменений в настоящее время ускоряются по сравнению с предыдущими индустриальными революциями, что связано с развитием искусственного интеллекта, автоматизации и технологий виртуальной реальности.

«В современных условиях экономики оцениваются не только по валовому внутреннему продукту, но и по уровню развития данных и связанности, которые он охарактеризовал как «валовой продукт данных».

Согласно оценкам, экономика искусственного интеллекта может достичь объёма около 22 триллионов долларов к 2040 году, тогда как в 2025 году её объём составляет около 260 миллиардов долларов", - сказал он.

Он также привёл данные о планируемых инвестициях крупнейших технологических компаний, включая Oracle, Microsoft, Amazon, Google и Meta, которые в текущем году могут направить около 600 миллиардов долларов в инфраструктуру дата-центров.

По его словам, по данным Международного энергетического агентства, потребление энергии дата-центрами к 2030 году может вырасти более чем в два раза и достичь уровня, сопоставимого с потреблением всей Японии.

Ф.Джафаров отметил, что в развитии экономики искусственного интеллекта ключевым ограничением является не недостаток идей, а доступ к энергии.

Он сообщил, что в Азербайджане за последние три года разработана стратегия цифровой экономики на 2026–2029 годы, в рамках которой планируется поддержка более 300 местных компаний и субъектов малого и среднего предпринимательства в процессе цифровой трансформации.

По его словам, цифровая трансформация включает не только внедрение технологий, но и изменение бизнес-процессов, мышления, а также инвестиции в человеческий капитал и инфраструктуру.

Ф.Джафаров отметил, что Азербайджан рассматривает энергетику как один из ключевых факторов диверсификации и может позиционировать себя как поставщик энергии и площадка для размещения дата-центров и технологических компаний.

Он сообщил о подписании соглашений SOCAR с компанией Haimaker и Oracle о создании дата-центров в Азербайджане, отметив, что SOCAR трансформируется из энергетической компании в структуру, связанную с вычислениями и инвестициями в сферу искусственного интеллекта.

Ф.Джафаров также отметил развитие цифровой инфраструктуры, включая проект Транскаспийского волоконно-оптического кабеля, который должен соединить Азербайджан с Европой и Азией.