БАКУ/Trend/ - ЦБА рассчитывает на принятие закона о криптовалютах в Азербайджане до конца года.

Об этом заявила директор департамента финансовых технологий и инноваций Центрального банка Азербайджана Фидан Тофиди на мероприятии «Цифровая финансовая повестка Азербайджана», проходящего в Баку, сообщает корреспондент Trend с места события.

По ее словам, ЦБА завершил подготовку последней версии законопроекта о регулировании рынка криптоактивов и направил документ в государственные органы.

Документ о регулировании рынка виртуальных активов является одним из важных результатов работы Центрального банка, поскольку ранее эта сфера в стране не регулировалась.

Последняя версия закона о виртуальных активах, закона о крипторынке уже подготовлена нами и направлена в государственные органы. Если все пройдет успешно, мы рассчитываем, что до конца года закон о криптовалютах будет принят», - сказала она.

Фидан Тофиди также сообщила, что ЦБА продолжает внедрение проекта Open Banking («Открытый банкинг»).

По ее словам, система позволит пользователям управлять всеми своими банковскими счетами через одно приложение вместо использования отдельных мобильных приложений разных банков.

«К платформе уже интегрированы все банки, а число финтех-компаний, присоединяющихся к экосистеме, продолжает расти. Это также формирует здоровую конкурентную среду. Финтех-компании получают возможность создавать новые продукты и сервисы, используя возможности открытой экосистемы.

Центральный банк уже ведет подготовку к новому стратегическому периоду, в котором одним из ключевых направлений станут цифровизация финансового сектора и внедрение технологий искусственного интеллекта.

Регулятор намерен продолжить реализацию текущих проектов, расширить их охват, а также разработать индексы цифровой зрелости финансового сектора. Центральный банк уже провел оценку уровня цифровой зрелости банковского, платежного, финтех-сектора, страхового рынка и рынка капитала.

Мы получили очень интересные показатели и данные. Следующая стратегия будет основана на реальных данных и результатах проведенной оценки», - подчеркнула она.