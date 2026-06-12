На реализацию новой госпрограммы развития агросектора Азербайджана планируется привлечь около 5 млрд манатов

ИСМАИЛЛЫ /Trend/ - Для реализации мероприятий, предусмотренных в «Государственной программе по развитию производства и переработки продукции сельского хозяйства, рыболовства и аквакультуры в Азербайджанской Республике на 2026–2030 годы», за счет государственных средств планируется привлечь более 2 миллиардов манатов, а из частного сектора — около 3 миллиардов манатов.

Об этом заявил помощник Президента Азербайджанской Республики по социально-экономическим вопросам Халид Ахадов на региональном совещании по Горно-Ширванскому экономическому району, состоявшемся 12 июня в Исмаиллы в рамках «Государственной программы по развитию производства и переработки продукции сельского хозяйства, рыболовства и аквакультуры в Азербайджанской Республике на 2026–2030 годы», сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

По его словам, для реализации предусмотренных в принятой Государственной программе мероприятий планируется привлечь более 2 миллиардов манатов за счет государственных средств и около 3 миллиардов манатов за счет частного сектора.

"Учитывая, что принятая Государственная программа должна быть реализована в течение четырех с половиной лет, и руководствуясь поручением Президента о незамедлительном начале ее исполнения, мы должны приступить к выполнению поставленных перед нами задач без промедления.

Мы сможем полностью достичь поставленных Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым задач только в результате обеспечения скоординированной деятельности всех центральных и местных органов исполнительной власти, а также мобилизации инвестиционных и управленческих возможностей частного сектора", - добавил Х.Ахадов.

Он отметил, что эффективное использование водных и земельных ресурсов является одним из ключевых приоритетов.

"Внедрение современных ирригационных систем, улучшение внутрихозяйственных оросительных сетей, очистка существующих каналов, а также просвещение фермеров требуют особого внимания", - заявил Халид Ахадов.

Помощник Президента подчеркнул, что повышение продуктивности в аграрной сфере, улучшение орошения и энергоснабжения, внедрение современных технологий и своевременное проведение агротехнических мероприятий возможны лишь в результате совместной деятельности всех исполнительных органов.

"Главы исполнительной власти, предприниматели и представители крупных фермерских хозяйств, участвующие в сегодняшнем совещании, должны уделить особое внимание выполнению следующих задач, вытекающих из Государственной программы. Главы исполнительной власти совместно с представителями соответствующих органов на основе Государственной программы должны определить целевые показатели и индикаторы результатов по основным направлениям в аграрном секторе и обеспечить разработку программ социально-экономического развития каждого района на 2026–2030 годы, принять все необходимые меры для достижения намеченных целей по поддержке предпринимательства и местных производителей на местах, созданию перерабатывающих предприятий, силосных и холодильных складов, расширению применения современных ирригационных систем, производству сельскохозяйственной продукции, особенно повышению урожайности в хлопководстве и зерноводстве, превратить пропаганду Государственной программы среди фермеров и предпринимателей с использованием местных возможностей в свою повседневную задачу, выступать в качестве главных организаторов этой работы, обеспечить реализацию системных и комплексных мер, отвечающих требованиям времени.

Основой же пропаганды должно стать выступление Президента Ильхама Алиева на совещании, посвященном вопросам сельского хозяйства. Каждый сотрудник городских и районных исполнительных властей, включая представителей глав исполнительной власти на местах, должен глубоко изучить это выступление и опираться именно на него в проводимой разъяснительной работе, мобилизовав все свои возможности, принять все необходимые меры для того, чтобы предприниматели и фермеры присоединились к призыву главы государства. Основная ответственность за организационную работу по реализации Государственной программы ложится на местные органы исполнительной власти и все структуры, входящие в эту систему.

Тот факт, что Президент Ильхам Алиев особо подчеркнул роль частного сектора в реализации Государственной программы, еще раз указывает на то, что устойчивое развитие сельского хозяйства возможно не только при государственной поддержке, но и при активном участии фермеров, агропарков, перерабатывающих предприятий, логистических компаний, субъектов частного сектора, предоставляющих технологические и ирригационные решения. Таким образом, в предстоящий период частный сектор должен выступать не просто как производитель, а как ключевой участник и движущая сила всей аграрной цепочки создания стоимости. Фермер производит продукцию, перерабатывающее предприятие придает этой продукции добавленную стоимость, логистическая и складская инфраструктура сокращает потери продукции, а экспортер выводит продукт на внешние рынки. Необходимо учитывать, что при нарушении любого из звеньев этой цепочки достигнутый в производстве результат не может в полной мере трансформироваться в экономическую ценность", - заключил Х.Ахадов.