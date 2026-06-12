В Азербайджане стартуют региональные совещания по реализации новой госпрограммы развития агросектора

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане стартуют региональные совещания, посвященные обсуждению Государственной программы по развитию производства и переработки продукции сельского хозяйства, рыболовства и аквакультуры на 2026–2030 годы.

Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства Азербайджанской Республики.

Совещания пройдут в рамках реализации Государственной программы, утвержденной распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 25 мая 2026 года. Они охватят Центрально-Аранский, Горно-Ширванский, Гянджа-Дашкесанский, Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы.

В мероприятиях, организованных по поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, примут участие помощники Президента, руководители соответствующих государственных органов, уполномоченные представители, главы местных исполнительных органов власти, фермеры, предприниматели и другие заинтересованные стороны.

В ходе совещаний будут обсуждаться основные цели и приоритеты Государственной программы, новые механизмы поддержки в аграрной сфере, эффективное использование водных и земельных ресурсов, развитие агроперерабатывающей и логистической инфраструктуры, расширение доступа фермеров к современным аграрным услугам, меры государственной поддержки и другие актуальные вопросы.

Региональные совещания организуются в целях выполнения поручений, данных на совещании по вопросам сельского хозяйства под председательством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева 25 мая 2026 года, а также обеспечения скоординированного, гибкого и эффективного осуществления предусмотренных Государственной программой мероприятий в регионах.

Предусматривается поэтапное проведение региональных совещаний по реализации Государственной программы и в других экономических районах страны.