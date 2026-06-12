Официальный курс азербайджанского маната на 12 июня

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы иностранных валют на 12 июня.
Согласно информации ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро по отношению к манату составил 1,9673 маната, курс одной турецкой лиры - 0,0368 маната, а 100 российских рублей - 2,3573 маната.
|Код
|Курс
|USD
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|EUR
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|AUD
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|BYN
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|AED
|0,4628
|KRW
|0,1118
|CZK
|0,0814
|CNY
|0,2513
|DKK
|0,2632
|GEL
|0,6404
|HKD
|0,2169
|INR
|0,0178
|GBP
|2,2801
|SEK
|0,18
|CHF
|2,1363
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|CAD
|1,2167
|KWD
|5,5113
|KZT
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|QAR
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|KGS
|0,0194
|HUF
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|MDL
|0,0978
|NOK
|0,1791
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|PLN
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|RON
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|RSD
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