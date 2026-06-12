Вырос товарооборот между Азербайджаном и Китаем

БАКУ /Trend/ - В январе-апреле этого года объем торговых операций между Азербайджаном и Китаем составил 1,514 миллиарда долларов США.

Об этом сообщает Государственный таможенный комитет

Согласно информации, этот показатель на 86,9 миллиона долларов США или 6,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

В отчетный период товарооборот с Китаем составил 8,70% от общего товарооборота Азербайджана. Таким образом, Китай занял 4-е место среди стран, с которыми Азербайджан ведет наибольший объем торговых операций.

В январе-апреле этого года зафиксирован экспорт продукции из Азербайджана в Китай на сумму 40,034 миллиона долларов. Это примерно в 1,6 раза или на 15,002 миллиона долларов США больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В отчетный период Азербайджан осуществил импортные операции из Китая на сумму 1,474 миллиарда долларов США, что на 71,9 миллиона долларов США или 5,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

В январе-апреле этого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 17,403 миллиарда долларов США. Это на 485 миллионов долларов или 2,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На долю экспорта пришлось 11,9 миллиарда долларов США внешнеторгового оборота, а на долю импорта – 5,5 миллиарда долларов США. За последний год экспорт вырос на 3,1 миллиарда долларов США или 35,2%, а импорт сократился на 2,6 миллиарда долларов США или 32,1%.

В итоге во внешней торговле сложилось положительное сальдо в размере 6,354 миллиарда долларов, что в 9,7 раза или на 5,7 миллиарда долларов США больше показателя аналогичного периода прошлого года.

В целом экономико-торговые отношения между Азербайджаном и Китаем динамично развиваются. Двустороннее сотрудничество не ограничивается только торговлей. В последнее время расширяются связи и в таких сферах, как финансовый сектор, рынки капитала, платежные системы, энергетика, геологоразведка и сельское хозяйство. В этих рамках обсуждались перспективы сотрудничества между Центральным банком Азербайджана и Промышленным и коммерческим банком Китая (ICBC), а SOCAR и китайская компания "BGP Inc." продолжают свою деятельность по реализации совместных проектов и расширению партнерства.

Кроме того, достигнутые договоренности о доступе азербайджанской продукции фундука и миндаля на китайский рынок имеют важное значение для увеличения ненефтяного экспорта между двумя странами.

Одним из важных направлений сотрудничества между Азербайджаном и Китаем является развитие Срединного коридора. Стратегическое географическое положение и транспортно-логистический потенциал Азербайджана повышают значимость этого маршрута, соединяющего Китай с европейскими рынками. Расширение сотрудничества в последние годы в рамках таких проектов транспортной инфраструктуры, как железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, Бакинский международный морской торговый порт и других, способствует увеличению объема грузоперевозок по Среднему коридору и усилению транзитного потенциала региона.