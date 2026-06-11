БАКУ/ Trend/ - Для увеличения производства яиц и мяса птицы в Азербайджане будут применены новые механизмы субсидирования.

Об этом заявил директор Центра аграрных исследований Рашад Гусейнов в ходе общественных слушаний в комитете Милли Меджлиса по аграрной политике, посвященных задачам, вытекающим из «Государственной программы по развитию сфер производства и переработки продукции сельского хозяйства, рыболовства и аквакультуры в Азербайджанской Республике на 2026–2030 годы», сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

"Целевые показатели предусматривают увеличение производства мяса птицы на 30 процентов, а производства яиц — на 27 процентов. В результате данных мер планируется довести уровень самообеспечения по мясу птицы с нынешних 80 процентов до 100 процентов".

Р. Гусейнов подчеркнул, что основными механизмами в этой сфере станут субсидирование стоимости оборудования и кредитных процентных ставок. В то же время в Государственной программе отражено решение вопросов, связанных с целевым назначением земель, с которыми сталкиваются птицеводческие хозяйства.

Директор отметил, что планируется создание предприятия по глубокой переработке яичной продукции, и в этом направлении предусмотрено применение льготных кредитов под низкие проценты.

«В целях стимулирования племенного дела также будут применены механизмы государственной поддержки. Впервые планируется внедрение механизмов субсидирования племенного яйца и другой продукции», — отметил он.