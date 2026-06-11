БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет создан овцеводческий агропарк.

Об этом заявил директор Центра аграрных исследований Рашад Гусейнов в ходе общественных слушаний в комитете по аграрной политике Милли Меджлиса, посвященных задачам, вытекающим из «Государственной программы по развитию производства и переработки сельскохозяйственной продукции, рыболовства и аквакультуры в Азербайджанской Республике на 2026–2030 годы», сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

«К 2030 году планируется увеличить объем производства в секторе овцеводства примерно на 9 процентов. Это, в свою очередь, позволит повысить уровень самообеспеченности с 94,2 процента до 100 процентов», - сказал он.

Рашад Гусейнов подчеркнул, что в данном направлении будут применяться механизмы поддержки для создания новых интенсивных овцеводческих хозяйств. Предусматриваются субсидии и льготные механизмы для создания хозяйств, закупки оборудования и обеспечения инфраструктуры.

По словам директора, параллельно планируется внедрение субсидирования продукции из шерсти и кожи.

«Это один из новых подходов для страны. В то же время с целью улучшения кормовой базы будет стимулироваться восстановление 480 тысяч гектаров пастбищных и сенокосных угодий, а также будут применяться механизмы субсидирования этих территорий», — сказал он.

Он добавил, что в качестве первой пилотной инициативы в данном направлении предусматривается создание овцеводческого агропарка. В настоящее время по этому вопросу ведутся переговоры с одной из компаний Объединенных Арабских Эмиратов.