В Азербайджане внедрят новые механизмы субсидирования и льготы для развития сферы животноводства

БАКУ/ Trend/ - Подавляющее большинство механизмов субсидирования, которые будут применяться в сфере животноводства, являются новыми.

Об этом заявил директор Центра аграрных исследований Рашад Гусейнов в ходе общественных слушаний в комитете Милли Меджлиса по аграрной политике, посвященных задачам, вытекающим из «Государственной программы по развитию сфер производства и переработки продукции сельского хозяйства, рыболовства и аквакультуры в Азербайджанской Республике на 2026–2030 годы», сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Р. Гусейнов подчеркнул, что в этих рамках предусматривается применение продуктовых субсидий на скот, забиваемый на бойнях, продуктовых субсидий на молоко, привлекаемое к переработке, а также срочных налоговых и таможенных льгот.

Директор отметил, что параллельно для привлечения инвестиций в перерабатывающую промышленность будут применяться механизмы поощрения.

По словам Рашада Гусейнова, также планируется довести долю породистого скота в общем производстве молока с нынешних 2,5 процента до 10 процентов.

Директор добавил, что данные меры в конечном итоге внесут важный вклад в улучшение уровня самообеспечения. Так, планируется довести уровень самообеспечения по молоку с 81 процента до 94 процентов, а по говядине — с 83,7 процента до 100 процентов.