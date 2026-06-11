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Официальный курс азербайджанского маната на 11 июня

Экономика Материалы 11 июня 2026 09:28 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната на 11 июня
Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы иностранных валют на 11 июня.

Согласно информации ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1,9632 маната, курс одной турецкой лиры — 0,0368 маната, а 100 российских рублей — 2,3552 маната.

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