Официальный курс азербайджанского маната на 11 июня

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы иностранных валют на 11 июня.

Согласно информации ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1,9632 маната, курс одной турецкой лиры — 0,0368 маната, а 100 российских рублей — 2,3552 маната.