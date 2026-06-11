Официальный курс азербайджанского маната на 11 июня

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы иностранных валют на 11 июня.
Согласно информации ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро по отношению к манату составил 1,9632 маната, курс одной турецкой лиры — 0,0368 маната, а 100 российских рублей — 2,3552 маната.
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