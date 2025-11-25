В Баку начало работу 83-е заседание Совета по железнодорожному транспорту СНГ (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Баку начало работу 83-е заседание Совета по железнодорожному транспорту СНГ.

Об этом передает Trend со ссылкой на ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (AЖД).

Сообщается, что в мероприятии принимают участие руководители железнодорожных администраций Азербайджана, России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Грузии, Ирана, Армении, Латвии, Эстонии и Афганистана, а также Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД), Исполнительного комитета СНГ и Международной конфедерации профсоюзов железнодорожников.

На заседании будут рассмотрены итоги деятельности железнодорожной сети СНГ за девять месяцев 2025 года, вопросы формирования грузовых и контейнерных поездов в международном сообщении, развития международных транспортных коридоров, тарифная политика на международные грузовые перевозки на 2026 год и другие вопросы.

Заседание продлится до 26 ноября.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!