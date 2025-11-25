От слов к делу. Узбекистан ждет от европейцев новых инвестиций

БАКУ /Trend/ - Узбекистан готовится принять Третий Экономический форум ЕС–Центральная Азия, который пройдет 26 ноября в Ташкенте. Для страны это не просто крупное международное мероприятие, форум станет частью последовательного курса на сближение с Европейским союзом. В этом году Ташкент и Брюссель уже вышли на новый уровень сотрудничества: весной в Самарканде, под председательством Узбекистана, состоялся первый саммит “Центральная Азия – ЕС”, а позже Ташкент и Брюссель подписали расширенное Соглашение о партнерстве и сотрудничестве (EPCA).

Сегодня, когда ключевые политические решения уже приняты, акцент смещается на их практическую реализацию. Узбекистан демонстрирует готовность к глубокой экономической интеграции, а Евросоюз к долгосрочному присутствию в регионе. Для Ташкента это возможность укрепить экспортный потенциал, привлечь технологии и обеспечить себе внешнеполитическую автономность. Для ЕС же это шанс закрепить позиции в Центральной Азии на фоне растущего влияния Китая, России и Турции, делая ставку не на политику, а на экономику, модернизацию инфраструктуры и "зеленую" энергетику.

Торговля остается ключевым направлением сближения. За последние годы товарооборот Узбекистана с ЕС превысил 6 млрд евро, а число совместных предприятий достигло тысячи. Европейские финансовые институты расширяют свое присутствие: ЕБРР и другие банки активно инвестируют в проекты в сфере "зеленой" энергетики, транспорта и промышленности. EPCA усиливает этот тренд, делая торговые процедуры более предсказуемыми и дополняя режим GSP+, который уже помог узбекским производителям увеличить экспорт готовой продукции.

“Наши экспортеры готовы поставлять на европейский рынок более 500 наименований промышленной продукции на сумму 4 миллиарда евро”, - подчеркнул Президент Шавкат Мирзиёев на саммите "Центральная Азия – ЕС".

Эти цифры показывают, что торговый потенциал остается значительным, и именно здесь предстоящий форум может дать новый импульс. В Ташкенте ожидают, что встречи на уровне министерств, бизнеса и европейских финансовых институтов позволят договориться о конкретных шагах, от упрощения процедур и гармонизации стандартов до расширения программ поддержки экспортеров. Речь идет не только о снятии технических барьеров, но и о создании условий, при которых узбекские производители смогут быстрее выходить на рынок ЕС и закрепляться на нем.

В этой логике особое значение приобретает продвижение Узбекистана к вступлению во Всемирную торговую организацию. Переговоры с 27 странами ЕС уже завершены, и республика вышла на финальную стадию процесса. Для Узбекистана членство в ВТО - стратегический шаг, который меняет правила игры.

Вступление в ВТО означает выход на глобальные стандарты, прозрачные тарифы, предсказуемые условия для бизнеса, снижение издержек для экспортёров и укрепление доверия международных партнеров. Это становится фундаментом, на котором строится дальнейшее экономическое сближение с Европой.

Отдельный блок предстоящего форума будет посвящен развитию Среднего коридора, транзитного маршрута через Каспий, который связывает Центральную Азию с Европой. Узбекистан последовательно продвигает идею создания конкурентоспособного маршрута, который сможет стать реальной альтернативой существующим транзитным направлениям.

Но при всех преимуществах тарифы на перевозку по Среднему коридору остаются примерно в 1,5 раза выше, чем на направлениях Север–Юг. В Ташкенте ожидают, что участие ЕС через инициативу Global Gateway позволит ускорить модернизацию портов, железных дорог и логистических хабов. Европейский инвестиционный пакет включает около 3 млрд евро на транспортную взаимосвязанность - это государственный сигнал о долгосрочных планах Брюсселя.

Важным направлением станет и обсуждение критически важных сырьевых ресурсов. Европа выстраивает собственные цепочки поставок стратегических материалов - меди, урана, редкоземельных металлов. Центральная Азия занимает ключевое место в этих планах, а Узбекистан - одну из ведущих позиций благодаря своим запасам и возможностям переработки. ЕС уже выделил около 2,5 млрд евро на проекты в этой сфере, что подтверждает стратегический характер интереса и его долгосрочность.

Не менее значимой для диалога остается "зеленая" энергетика. Узбекистан планирует ввести 24 ГВт возобновляемых мощностей к 2030 году, и европейские компании уже участвуют в проектах солнечной, ветровой и водородной энергетики. Брюссель видит Центральную Азию частью будущей энергетической архитектуры Европы, где диверсификация поставок и снижение зависимости от ископаемого топлива становятся ключевыми задачами. Узбекистан в этой модели занимает особое место благодаря климатическим условиям, растущему технологическому потенциалу.

«Узбекистан полностью поддерживает международные проекты по поставкам электроэнергии из нашего региона в Европу», - отметил Шавкат Мирзиёев, подчеркивая готовность страны играть важную роль в будущем энергетическом сотрудничестве.

Предстоящий форум в Ташкенте становится не просто очередной встречей, а платформой, на которой Узбекистан и ЕС начнут формировать новую архитектуру отношений, более прагматичную и ориентированную на долгосрочные интересы.

Узбекистан подходит к форуму с четким пониманием своих целей - от развития промышленности и логистики до расширения "зеленой" энергетики и интеграции в глобальные рынки. Европа, в свою очередь, видит в Ташкенте стабильного партнера, с которым можно строить устойчивые транспортные, торговые и энергетические цепочки.