Газовые проекты становятся приоритетом для Казахстана и Туркменистана - к переговорам в Астане

БАКУ/Trend/ - Страны Центральной Азии продолжают укреплять экономические и транспортные связи, и в 2025 году эти процессы выходят на новый уровень. Казахстан и Туркменистан занимают особое место в региональной экономике благодаря своему географическому положению и значительным энергетическим ресурсам. Это делает их взаимодействие важным элементом международных маршрутов и поставок топлива. На этом фоне визит Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Казахстан, который состоится 24–25 ноября, является ожидаемым событием для обеих сторон.

Подготовка к нынешнему этапу сотрудничества началась не сегодня. Важно вспомнить переговоры, которые прошли 9 августа 2024 года в Астане, когда Сердар Бердымухамедов посетил Казахстан для участия в VI Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

"Казахско-туркменские отношения развиваются успешно и полностью соответствуют уровню стратегического партнерства... Правительства работают над доведением объема взаимной торговли до 1 миллиарда долларов", - заявил тогда Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Эти слова отражали намерение расширять экономическое сотрудничество и подчеркивали, что для достижения таких показателей у сторон есть необходимые условия.

Сердар Бердымухамедов, в свою очередь, подтвердил заинтересованность Ашхабада в укреплении диалога. "Туркменистан уделяет большое внимание сотрудничеству с Казахстаном. Между нашими странами налажен активный политический диалог, развиваются связи в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах", - отметил он. Указанные заявления сформировали основу для дальнейших договоренностей и показывали готовность сторон двигаться к более глубокому взаимодействию.

Экономическая статистика последних месяцев дает более четкое понимание текущих тенденций. За январь–май 2025 года товарооборот между странами сократился до 197,3 миллионов долларов США, что ниже прошлогоднего уровня. Однако экспорт Казахстана в Туркменистан, наоборот, вырос до 119,7 миллионов долларов США. Такая разнонаправленная динамика объясняется тем, что Казахстан увеличил поставки переработанных товаров, включая подсолнечное масло, муку и продукцию химической промышленности, тогда как туркменский экспорт уменьшился. Это указывает на необходимость дальнейшего развития торговли.

Одновременно с этим с 2005 по 2025 год приток туркменских инвестиций в Казахстан составил всего 24,1 миллионов долларов, тогда как казахстанские инвестиции в Туркменистан достигли 117 миллионов долларов. Такие показатели объясняются необходимостью достаточных гарантий для бизнеса. Поэтому ратификация Соглашения о взаимном поощрении и защите инвестиций в 2025 году стала важным шагом. Этот документ защищает права инвесторов и дает возможность планировать долгосрочные проекты с меньшими рисками.

Энергетика остается одной из ключевых тем в двустороннем сотрудничестве. Туркменский газ играет важную роль в обеспечении юга Казахстана. Стоимость импорта туркменского газа выросла до 148,7 миллионов долларов США в 2024 году, что показывает, насколько он стал важным источником. На этом фоне Казахстан проявляет интерес к участию в третьей фазе освоения крупного туркменского месторождения Галкыныш. Переговоры между QazaqGaz и Turkmengaz свидетельствуют о стремлении сторон перейти к более тесному взаимодействию и совместно работать над развитием газовой инфраструктуры.

Энергетическое взаимодействие всех стран региона влияет и на загрузку казахстанской газотранспортной системы. Казахстан обеспечивает транзит российского газа в Узбекистан, и в 2025 году объем таких поставок может достичь 7,3 миллиардов кубометров. Одновременно через ту же инфраструктуру продолжается транзит туркменского и узбекского газа в Китай, а также импорт туркменского газа для покрытия потребностей южных регионов Казахстана. Это создает высокую нагрузку на существующие газопроводы. Без модернизации может возникнуть конкуренция между транзитными потоками и внутренним потреблением, особенно в зимний период. Поэтому обсуждение обновления газотранспортной системы остается важной частью переговоров между Казахстаном, Туркменистаном и другими партнерами.

Транспортная сфера в целом остается важным направлением сотрудничества. Железнодорожный маршрут Казахстан-Туркменистан-Иран, являющийся частью международного коридора "Север-Юг", демонстрирует постепенный рост. Однако текущие объёмы перевозок значительно ниже потенциальных. Для достижения поставленной цели - увеличения транзита через Туркменистан и Иран до 20 миллионов тонн в год - требуются дополнительные инвестиции и модернизация инфраструктуры.

Важную роль играет Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), проходящий через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и далее в Европу. Прогнозируемый показатель в 96 000 TEU в 2025 году отражает объем контейнерных перевозок по данному направлению. Несмотря на позитивную динамику, потенциал коридора остается значительно выше. Для наращивания грузопотока Казахстану, Туркменистану и Азербайджану необходимо развивать портовую инфраструктуру на Каспии, расширять пропускную способность терминалов и совершенствовать логистику. Именно эти меры будут определять дальнейшую конкурентоспособность маршрута и его развитие.

Предстоящий визит Сердара Бердымухамедова в Астану станет важным этапом в уточнении дальнейших планов двустороннего сотрудничества. Стороны могут согласовать новые меры по развитию энергетики, транспортных коридоров и инвестиционной политики. Итоги визита покажут, насколько быстро страны смогут перейти от обсуждений к реализации конкретных проектов и укрепить сотрудничество в долгосрочной перспективе.