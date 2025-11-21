Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
В Баку открылся Региональный акселерационный центр МСЭ (ФОТО)

Экономика Материалы 21 ноября 2025 15:14 (UTC +04:00)
В Баку открылся Региональный акселерационный центр МСЭ (ФОТО)

Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - В Баку открылся Региональный акселерационный центр Международного союза электросвязи (МСЭ).

Как сообщает в пятницу Trend, об этом написал министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев в своем аккаунте в социальной сети X.

Он отметил, что состоялось участие в открытии Регионального акселерационного центра МСЭ в Баку. "Отрадно, что Центр впервые на пространстве СНГ создан именно в Азербайджане. Его основная цель — объединить стартапы, бизнес-субъекты, государственные учреждения и образовательные организации региона для укрепления инновационного предпринимательского потенциала, содействия сотрудничеству в экосистеме и внесения вклада в ускорение цифровой трансформации на региональном уровне", - говорится в публикации.

