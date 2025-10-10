Рашад Набиев обсудил с еврокомиссаром расширение сотрудничества в нескольких областях

БАКУ /Trend/ - Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев встретился в Брюсселе с комиссаром Европейского Союза (ЕС) по вопросам расширения Мартой Кос.

Как передает Trend, об этом министр написал в соцсети X.

Он сообщил, что на встрече обсуждались дальнейшие перспективы Зангезурского коридора, а также возможная поддержка ЕС в развитии транспортной инфраструктуры Нахчывана.

"Мы представили подробную информацию о стратегически важных проектах, реализуемых Азербайджаном в этом направлении. Также состоялся обмен мнениями о возможном участии ЕС в этих проектах. На встрече также обсуждались вопросы расширения сотрудничества в области транспорта, цифровизации, инноваций и ИКТ", - отметил Рашад Набиев.