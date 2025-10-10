В Баку представлено театрально-цирковое шоу с участием персонажей Лабубу (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Впервые в Баку самые популярные персонажи Лабубу пригласили всех в Оперную студию Бакинской музыкальной академии на театрально-цирковое шоу с участием иллюзионистов, жонглеров и фокусников. Гостей ждали интерактивные номера и множество сюрпризов, которые по-настоящему удивили и увлекли зрителей всех возрастов, сообщает Trend Life.

Лабубу - бренд коллекционных плюшевых игрушек в виде забавных монстров, созданный гонконгским дизайнером Лун Касином, которые давно завоевали сердца фанатов по всему миру. Главной героиней и лицом бренда стала сама Лабубу.

Лабубу - это эльфы размером с котёнка с острыми ушками и зубастой улыбкой. Все они — девочки, которые живут в таинственном лесу и обожают устраивать весёлые розыгрыши. Несмотря на свои шалости, Лабубу всегда добросердечна и готова помочь, пусть её добрые намерения порой и приводят к настоящему хаосу. Её яркая и заразительная улыбка напоминала всем, что немного позитива способно поднять настроение даже в самые трудные моменты.

Это мероприятие стало настоящим праздником фантазии и творчества, объединившим детей и взрослых в атмосфере веселья и магии.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!