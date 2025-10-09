Кыргызстан о планах развития совместных инфраструктурных проектов с Россией

БИШКЕК /Trend/ - Россия для нас - ключевой партнер в торгово-экономической сфере.

Как сообщает в четверг Trend, об этом Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил на саммите "Центральная Азия-Россия" в Душанбе.

Глава государства подчеркнул, что страны региона демонстрируют устойчивый экономический рост, повышение уровня жизни населения и расширение внутренних рынков. Жапаров отметил большие перспективы для реализации совместных с Россией крупных инфраструктурных проектов.

Президент Кыргызстана также обратил внимание на важность сотрудничества в транспортно-логистической сфере.

"Страны Центральной Азии становятся частью международных транспортных коридоров, открывающих доступ на мировые рынки. Необходимо усилить совместную работу по запуску проектов, направленных на реализацию транспортного потенциала региона и обеспечение связности России с Китаем, Ираном и другими странами", - сказал он.

Особое внимание, по его словам, следует уделять снятию существующих ограничений и барьеров между странами, которые препятствуют развитию торговли, грузоперевозок и свободному передвижению трудящихся.