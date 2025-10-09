Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Кыргызстан о планах развития совместных инфраструктурных проектов с Россией

Экономика Материалы 9 октября 2025 20:31 (UTC +04:00)
Кыргызстан о планах развития совместных инфраструктурных проектов с Россией
Фото: Пресс-служба Президента Кыргызстана

Читайте Trend в

Абдулло Джаноб
Абдулло Джаноб
Все материалы

БИШКЕК /Trend/ - Россия для нас - ключевой партнер в торгово-экономической сфере.

Как сообщает в четверг Trend, об этом Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил на саммите "Центральная Азия-Россия" в Душанбе.

Глава государства подчеркнул, что страны региона демонстрируют устойчивый экономический рост, повышение уровня жизни населения и расширение внутренних рынков. Жапаров отметил большие перспективы для реализации совместных с Россией крупных инфраструктурных проектов.

Президент Кыргызстана также обратил внимание на важность сотрудничества в транспортно-логистической сфере.

"Страны Центральной Азии становятся частью международных транспортных коридоров, открывающих доступ на мировые рынки. Необходимо усилить совместную работу по запуску проектов, направленных на реализацию транспортного потенциала региона и обеспечение связности России с Китаем, Ираном и другими странами", - сказал он.

Особое внимание, по его словам, следует уделять снятию существующих ограничений и барьеров между странами, которые препятствуют развитию торговли, грузоперевозок и свободному передвижению трудящихся.

Лента

Лента новостей

Читать все новости