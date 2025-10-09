Туркменистан видит перспективы совместного использования возобновляемой энергии с Россией

АШХАБАТ /Trend/ - Туркменистан видит широкие возможности для углубления энергетического и инновационного сотрудничества с Россией.

Как сообщает в четверг Trend, об этом Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов заявил на саммите "Центральная Азия-Россия" в Душанбе.

"Подчеркиваем значимость энергетического партнерства. Здесь отдельное внимание уделяем электроэнергетике. Предлагаем рассмотреть вопросы сопряжения интересов в поставках электроэнергии на территории наших государств, а также выхода на соседние страны и регионы, прежде всего, в южном направлении", - отметил Бердымухамедов.

Глава государства также подчеркнул потенциал совместного использования возобновляемых источников энергии и важность обмена опытом, новыми компетенциями и научно-техническими достижениями.

"Выступаем за ускорение и конкретизацию партнерства в инновационной сфере. Для Туркменистана инновационное ускорение сегодня является одним из ключевых стимулов развития национальной экономики и социальной сферы. Мы готовы к практическому сотрудничеству и привлечению инновационного потенциала партнеров в индустриальную отрасль, АПК, градостроительство и создание "умных городов", - добавил президент.

Бердымухамедов подчеркнул, что развитие таких направлений сотрудничества позволит усилить внутреннее развитие стран региона и повысить их конкурентоспособность на международной арене.